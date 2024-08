Ultim'ora Beffa Bologna, Sky: "Hummels ha rifiutato! Ora ci pensano due big italiane"

Dopo settimane di attese e ragionamenti Hummels ha deciso di rifiutare l'offerta del Bologna. Il difensore tedesco ha ringraziato la dirigenza rossoblù ma ha deciso di non accettare.

Ora in Italia resta il timido interesse della Roma, che non ha ancora avanzato un'offerta concreta, e potrebbe pensarci il Milan nel caso in cui dovesse vendere un altro difensore. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.