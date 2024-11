Beffa Como, il Genoa si salva in pieno recupero: 1-1 a Marassi

Si chiude in parità l'anticipo della 12a giornata di Serie A fra Genoa e Como. Un punto per parte per la squadra di Giardino e per quella di Fabregas. Alla rete iniziale dei lariani firmata da Da Cunha ha risposto nel recupero Vogliacco per l'1-1 finale.