L’Inter crede allo Scudetto, stop al turnover massiccio: con la Lazio tornano i big

La frenata del Napoli ha riacceso le speranze scudetto dell’Inter, ora distante appena un punto dalla vetta a due giornate dal termine del campionato. Secondo il Corriere dello Sport è impensabile rivedere con la Lazio il turnover totale scelto da Inzaghi contro il Torino.

Conte rischia a Parma, tornato a rischio retrocessione e quindi con fame di punti, per cui prevedibile che in campo scenda un'Inter molto più vicina a quella titolare. A meno di sorprese, i vari Thuram, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Dimarco e Acerbi saranno tutti titolari contro la Lazio. E se Lautaro certamente resterà in disparte per guarire totalmente dal problema muscolare, resta qualche speranza per recuperare almeno per la panchina Pavard, Mkhitaryan e Frattesi.