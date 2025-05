Giuntoli spegne le voci su Osimhen, ma il suo futuro alla Juve è in bilico: la situazione

Cristiano Giuntoli ha smentito l'interesse della Juventus nei confronti di Victor Osimhen, attaccante nigeriano di proprietà del Napoli. Come sottolineato da "Sportmediaset", però, le dichiarazioni del Football Director bianconero potrebbero essere poco indicative per il futuro.

Lo stesso Giuntoli, infatti, non sarebbe del tutto certo di essere confermato in un momento di profonda riflessione in casa Juventus dal punto di vista necessario, e dunque non sarebbe improbabile un ennesimo "ribaltone", con strategie di mercato che, inevitabilmente, andrebbero a cambiare.