Tudor-Juve, Mediaset: "Sarà confermato se Conte resterà a Napoli"

La conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juventus passerà, molto probabilmente, da quello che succederà a Napoli, oltre che, ovviamente, dal raggiungimento della qualificazione alla Champions League.

Stando a quanto riportato da "Sportmediaset", infatti, il tecnico croato avrebbe buone chance di restare alla Juve qualora Antonio Conte dovesse decidere di non muoversi da Napoli. In caso contrario, il club bianconero andrebbe con decisione sul tecnico salentino, già protagonista a Torino sia in campo che in panchina.