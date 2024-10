Beffa per le italiane? Barcellona su David: possibile affare a costo 0 nel 2025

Il Barcellona sta già tenendo d'occhio alcuni giocatori che potrebbero svincolarsi il prossimo 1° luglio.

Sempre alla ricerca di affari a buon mercato, date le sue difficoltà finanziarie e le restrizioni imposte dal fair play finanziario de LaLiga, il Barcellona sta già tenendo d'occhio alcuni giocatori che potrebbero svincolarsi il prossimo 1° luglio. Ecco perché, secondo le informazioni riportate dal quotidiano Sport, il catalano starebbe seguendo con grande attenzione la situazione di Jonathan David.

Il 24enne attaccante canadese è all'ultimo anno di contratto con il Lilla e potrebbe essere un pezzo pregiato dell'estate 2025. Se non dovesse trovare l'accordo con i francesi, il Barça potrebbe fargli firmare un pre-contratto già dal prossimo gennaio, senza dover versare un euro nelle casse de Les Dogues. Un vero e proprio affare sulla carta, visto che il giocatore è valutato attualmente 50 milioni di euro e piace a tante squadre, soprattutto in Italia (Milan e Juventus su tutte).

"Il Barça ha informazioni sulla situazione ma per il momento non vuole andare oltre", scrive Sport, precisando però che questo affare non sarebbe legato al futuro di Robert Lewandowski, che ha un contratto fino al 2026. Se quest'ultimo restasse, Jonathan David sarebbe visto come un'alternativa migliore rispetto a Vitor Roque, ceduto in prestito al Real Betis. David ha segnato 91 gol in 194 partite con il Lilla, dove gioca dal 2020 e nello scorso fine settimana ha segnato una tripletta contro il Le Havre.