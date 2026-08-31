Beto alla Fiorentina libera Kean per il Como: ok per le visite mediche, cifre e dettagli

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Beto è arrivato a Firenze per le visite mediche che, nel caso in cui dovesse superarle regolarmente, gli permetteranno di diventare in seguito un nuovo giocatore della Fiorentina.

Si libera Kean per Fabregas

Con l'arrivo in Toscana del portoghese, si aprono dunque in uscita le porte per la cessione di Moise Kean al Como. Gli accordi tra società, e tra i lariani e l'entourage del centravanti, ci sono ormai da qualche giorno e adesso si va verso la conclusione del tutto. Kean è stato liberato dalla Fiorentina e si sta recando a sostenere le visite con quello che diventerà il suo nuovo club.

I dettagli economici dei due affari

Il Como preleverà Kean dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso (5 milioni di euro), con obbligo di riscatto da 35 milioni di euro. Invece l'acquisto dall'Everton di Beto costerà alla Fiorentina circa 18 milioni di euro.