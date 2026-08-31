Atalanta, nuovo tentativo per Rowe: ci riproverà anche per Lang?

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In queste ore l’Atalanta è pronta a effettuare un nuovo e ultimo tentativo per Jonathan Rowe. Il club nerazzurro vuole provare a chiudere l’operazione e sta valutando le condizioni necessarie per convincere il giocatore e il suo attuale club. Si tratta di un’ultima offensiva da parte della società bergamasca, intenzionata a non lasciare nulla di intentato per arrivare all’attaccante. Lo riporta Matteo Moretto. L'Atalanta aveva cercato anche Lang e ora prova a chiudere per l'esterno del Bologna.