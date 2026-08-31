Esposito ringrazia Giuffredi dopo il caso col Cagliari: "Difeso quando mi tiravano me**a addosso"

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Sebastiano Esposito dedica un lungo messaggio al suo agente Mario Giuffredi dopo il trasferimento dal Cagliari al Sassuolo.

Una foto insieme e parole che inevitabilmente riportano alla tormentata estate appena trascorsa. Sebastiano Esposito, dopo aver lasciato il Cagliari per trasferirsi al Sassuolo, ha pubblicato su Instagram una dedica al suo agente Mario Giuffredi, protagonista in prima persona dello scontro con la dirigenza rossoblù durante le settimane che hanno preceduto la separazione. La rottura tra Esposito e il Cagliari era maturata dopo il mancato accordo sul rinnovo, trasformandosi successivamente in un caso accompagnato anche da dichiarazioni molto dure. Alla fine l'attaccante ha cambiato squadra trasferendosi al Sassuolo in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

Esposito a Giuffredi: "Hai sempre indicato la strada giusta"

Adesso Esposito ha voluto pubblicamente ringraziare il procuratore attraverso una Instagram Story: "Grazie. Perché da quando mi hai preso in procura hai dato una svolta alla mia carriera. Grazie. Perché quando c'è stato da darmi un consiglio per il mio futuro, mi hai sempre indicato la strada giusta". Parole che diventano ancora più significative pensando alle tensioni degli ultimi mesi: "Grazie. Perché, soprattutto quest'estate, quando ti hanno tirato m***a addosso hai sempre tenuto duro e mi hai sempre difeso. Grazie. Perché sei un grande procuratore ma soprattutto perché sei una persona speciale. Grazie Mario. Uomo vero in questo mondo".