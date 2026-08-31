Serie A, cambia il programma della quarta giornata: la decisione su Napoli-Bologna
A seguito della pubblicazione dei calendari UEFA e a parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 208 del 24 giugno 2026, la Lega Serie A ha pubblicato la programmazione della 4^ Giornata del Campionato Serie A Enilive 2026/27.
4ª GIORNATA
11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia - Fiorentina DAZN
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa - Frosinone DAZN
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio - Milan DAZN
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Cagliari DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce - Monza DAZN
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli - Bologna DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 20.45 Sassuolo - Juventus DAZN
14/09/2026 Lunedì 18.30 Como - Parma DAZN
14/09/2026 Lunedì 18.30 Torino - Roma DAZN
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter - Udinese DAZN/SKY
Come era la 4ª giornata di Serie A
11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Fiorentina DAZN
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa-Frosinone DAZN
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus DAZN
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 12.30 Torino-Roma DAZN
13/09/2026 Domenica 15.00 Como-Parma DAZN
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce-Monza DAZN
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli-Bologna DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus DAZN
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter-Udinese DAZN/SKY
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Inter
|Napoli
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