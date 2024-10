Boban-Capello a Sky: "Dimarco come Roberto Carlos, per cross ha il piede migliore al mondo"

Elogi all'Inter e a Federico Dimarco nel salotto di 'Sky Sport' dopo la notte di Champions League e la vittoria in extremis contro lo Young Boys. Zvonimir Boban parla così dell'esterno di Inzaghi: "Dimarco ha il piede numero uno forse anche al mondo per cross e non solo".

Fabio Capello aggiunge: "Dimarco quando supera la metà campo è il migliore, mi ricorda in certe cose Roberto Carlos che aveva la 'palla cattiva'". Cambiasso conclude: "Ha un solo difetto. La sua generosità fa sì che non riesca a regolare la partita a livello di minutaggio. In alcune gare top dopo il 70' lui soffre".