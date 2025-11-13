Ufficiale

Bologna, altra tegola: per Cambiaghi c'è lesione, tempi di recupero lunghi

di Fabio Tarantino

Bologna vittorioso col Napoli, ma da quella partita tre infortuni decisamente seri. Dopo Skorupski e Rowe, ko già durante la partita, si è aggiunto alla lista degli infortunati anche Cambiaghi durante la sua avventura in nazionale.

Anche per lui c'è lesione come comunicato dal club rossoblu con una nota ufficiale: "Nella giornata odierna il giocatore si è sottoposto a esami strumentali, i quali hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro. I tempi di recupero stimati sono di tre settimane, con il Bologna che dovrà quindi rinunciare a Cambiaghi per diverse giornate di campionato", si legge. 