Ufficiale Bologna-Como, le formazioni: out Castro e Strefezza, ci sono Dallinga e Diao

La 23ª giornata di Serie A prosegue con l'anticipo serale. Dopo Atalanta-Torino, andrà in scena l'ultimo match della giornata: Bologna-Como. Da un lato i rossoblù ospitano gli uomini di Fabregas e con sei risultati utili consecutivi puntano a fare bottino pieno in casa, anche se l'ultimo pareggio contro l'Empoli ha un po' frenato Italiano e le sue ambizioni. I lariani si stanno dimostrando in grande crescita, ma non vengono sempre premiati dai risultati non sempre arrivano, come dimostrato contro l'Atalanta.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Castro, Iling-Junior, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi, Miranda, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Caqueret; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Strefezza, Belotti, Fellipe Jack, Ikoné, Braunoder, Da Cunha, Lesjak. Allenatore: Cesc Fàbregas.