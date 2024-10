Ultim'ora Bologna di traverso, non vuole affrontare il Milan in campo neutro: si va verso il rinvio!

Bologna-Milan va verso il rinvio. La sfida valida per la nona giornata di Serie A potrebbe esser rinviata a data da destinarsi perché nel corso dell'Assemblea di Lega in scena in in questo minuti a Milano sta emergendo una posizione piuttosto netta della società rossoblù circa la possibilità di giocare la partita in campo neutro.

Questa mattina nel corso dell'incontro col Prefetto di Bologna il primo cittadino della città emiliana, Matteo Lepore, ha ribadito i motivi che l'hanno spinto ieri con una ordinanza a chiudere il Dall'Ara per il match di domani. Ma la novità è che negli ultimi minuti anche l'ipotesi di giocare altrove (lo stadio designato era il Castellani di Empoli) sta perdendo credito perché non è gradita al Bologna. A questo punto, il rinvio a data da destinarsi è l'ipotesi più probabile.