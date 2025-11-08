Ufficiale

Bologna, i convocati per il Napoli: Italiano senza tre giocatori

Bologna, i convocati per il Napoli: Italiano senza tre giocatori TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:28Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Questo l’elenco dei convocati del tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, per la sfida di domani contro il Napoli capolista. Out anche Ravaglia, oltre a Immobile e Freuler. Nello specifico Federico Ravaglia non sarà disponibile a causa di una distorsione alla caviglia sinistra.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.