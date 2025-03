Bologna-Lazio, le formazioni: Castro dal 1'. Out Castellanos

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. In casa Bologna confermate le indiscrezioni della vigilia. In difesa ai lati di Beukema e Lucumì giocano Calabria e Miranda. In mezzo al campo, nel 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano, spazio a Ferguson vicino a Freuler. La punta è Castro, supportata dal tridente Orsolini-Odgaard-Ndoye.

Baroni riparte da Provedel tra i pali; in difesa torna Gila di fianco a Romagnoli, con Lazzari e Nuno Tavares sugli esterni. A centrocampo manca Dele-Bashiru, che ha ancora fastidio alla caviglia. Torna però Rovella, recuperato dall'affaticamento muscolare pre-Udinese: gioca insieme a Guendouzi. Sulla trequarti, insieme a Isaksen e Zaccagni sulle fasce, la novità porta il nome di Vecino, ancora dal primo minuto dopo il ritorno contro il Viktoria Plzen. Come centravanti non c'è Castellanos, affaticato dopo il rientro in campo in Europa League: spazio quindi a Dia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Pobega, Dallinga, Dominguez, Pedrola.

Allenatore: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Hysaj, Belahyane, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro, Castellanos

Allenatore: Marco Baroni.