La Fiorentina ha troppi difensori: Comuzzo stavolta può partire

Abbondanza in difesa per la Fiorentina. Al momento sono otto i centrali a disposizione di Pioli. Tanti, troppi. Pongracic, Ranieri, Comuzzo, Marì, Moreno più i rientranti dai prestiti Valentini e Lucchesi. Secondo Repubblica qualcuno potrebbe partire. Occhi puntati su Pietro Comuzzo per cui il Napoli a gennaio era pronto a investire oltre 30 milioni.

"Soprattutto da lui dipenderà il mercato in difesa della Fiorentina. Il rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione fino al 2030 firmato a maggio è un segnale della volontà di entrambe le parti di proseguire insieme ma si sa, le vie del mercato sono infinite. In Italia ha tanti estimatori e soprattutto il Milan, in caso di mancato accordo con Leoni del Parma, potrebbe decidere di investire su di lui. Vedremo se arriverà un'offerta importante come risponderà la Fiorentina. Se dovesse partire Comuzzo salirebbero le chances di rimanere di Velentini".