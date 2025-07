Gatti sta rinnovando con la Juve. Perché il Napoli ha smesso di seguirlo

Con l'eliminazione dal Mondiale per Club, la Juventus inizia a muovere le proprie pedine in ottica futura. E' da leggere in questo senso l'accelerata forte per Jonathan David, attaccante che ha dato il proprio ok alla proposta bianconera nelle scorse ore e che presto firmerà il suo nuovo contratto. La società adesso, secondo le ultime raccolte da TMW, oltre alle varie trattative in entrata e in uscita si sta concentrando anche sui rinnovi dei contratti.

In questo senso è da segnalare l'accordo in via di definizione con Federico Gatti: il difensore nelle prossime ore, dopo una lunga trattativa, metterà nero su bianco il suo nuovo contratto che avrà scadenza giugno 2030 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Gatti in passato era stato accostato anche al Napoli ma alla fine resterà alla Juve, anche perché il Napoli dopo Marianucci per la difesa ha scelto Beukema del Bologna: affare vicino alla conclusione.