Vlahovic fa arrabbiare la Juve sui social: un like e una foto fanno discutere

Social protagonisti con gli ultimi movimenti di Dusan Vlahovic che fanno discutere. Un like e una foto lasciano perplessi i tifosi e non solo. Ma partiamo con ordine. Nelle scorse ore la Juventus ha definito i contorni dell'accordo con Jonathan David, centravanti che arriverà in bianconero da svincolato dopo l'esperienza al Lille. Un'operazione virtualmente chiusa dopo che il management bianconero ha dato l'ok al pagamento delle ricche commissioni all'entourage del giocatore, qualcosa meno di 15 milioni di euro, e che porterà il canadese alla Continassa già nelle prossime ore per visite mediche e firme sui contratti, prima dell'ufficialità.

Parallelamente, a maggior ragione dopo la panchina per tutti i 90 minuti della sfida contro il Real Madrid che ha sancito l'eliminazione bianconera dal Mondiale per Club, aumentano sempre più i dubbi sul futuro di Dusan Vlahovic: il serbo però, tramite le proprie storie su Instagram, in queste ore ha mandato dei messaggi nemmeno troppo criptati su quello che è il suo pensiero. Due foto che lo ritraggono in bianconero, una col numero 9 e una con la scritta 'devet', appunto 'nove' in serbo. Vlahovic ha anche messo 'like' a una foto di Bellingham dopo il successo del Real che ha eliminato proprio la sua Juventus al Mondiale per Club.