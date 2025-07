Inter, attenta: il Galatasaray chiede un altro big oltre a Calhanoglu

vedi letture

Il futuro di Hakan Calhanoglu è sempre più lontano dall'Inter. Il botta e riposta a distanza tra il centrocampista turco e il capitano Lautaro Martinez ed il Presidente Giuseppe Marotta sembra aver messo la definitiva pietra tombale sull'esperienza di Calha in Italia. Da tempo il giocatore è finito nel mirino del Galatasaray, che per riportarlo a casa sarebbe disposto a mettere sul piatto uno stipendio faraonico da circa 10 milioni di euro a stagione.

Gli affari tra Inter e Galatasaray, tuttavia, potrebbero non esaurirsi con la stretta di mano per il regista. Secondo quanto riferito da SportMediaset, infatti, il club di Istanbul ci starebbe provando anche per Yann Sommer. Il Galatasaray sta cercando un portiere che possa rimpiazzare l'addio di Muslera e potrebbe sfruttare il canale aperto con Via della Liberazione per chiedere informazioni anche sull'elvetico. L'Inter tuttavia non ha assolutamente intenzione di cedere l'estremo difensore.