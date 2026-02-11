Ufficiale

Bologna-Lazio, le formazioni: torna Orsolini, Maldini dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, ultimo quarto di finale previsto di Coppa Italia che decreterà chi sarà la sfidante dell'Atalanta in semifinale. Di seguito le scelte dei rispettivi allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.