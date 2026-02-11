Roma, Dybala punta il Napoli: la Joya vuole esserci al Maradona

Le attenzioni in casa Roma in vista della sfida al Napoli sono tutte puntate su Paulo Dybala. L’argentino sta facendo di tutto per tornare a disposizione dopo lo stop causato dall’infiammazione al ginocchio e lo staff tecnico spera di riaverlo in gruppo già nei prossimi giorni. La Joya vuole esserci domenica e proverà a strappare almeno una convocazione, anche se la situazione verrà monitorata con prudenza.

Lo scrive l'edizione odierna de Il Tempo che spiega come anche Vaz è vicino al rientro: la lesione al soleo si è rivelata meno grave del previsto e il suo recupero procede spedito. Possibile ritorno in gruppo anche per Hermoso, rimasto fuori nell’ultima gara per una contusione al piede.

Restano invece da valutare le condizioni di Ferguson, fermo da un paio di settimane per l’ennesimo problema alla caviglia. Migliora, infine, anche Koné, che punta a tornare presto a pieno regime.