Ultim'ora Lazio, tegola Pedro: lascia il campo in lacrime e viene trasportato in ospedale

vedi letture

Problemi per Sarri a qualche minuto dalla fine del primo tempo di Bologna-Lazio. In un contrasto con Odgaard, Pedro ha fatto un movimento innaturale con la caviglia, infortunandosi. Immediato l'intervento dello staff medico biancoceleste che, dopo essersi reso conto delle condizioni dell'attaccante, l'ha accompagnato fuori dal terreno di gioco.

Tenuto a spalla senza riuscire a poggiare il piede a terra, Pedro ha ricevuto ulteriori cure da parte dei medici già prima del ritorno in panchina. Al suo posto è entrato Noslin. Come riferisce Mediaset, il giocatore è stato immediatamente trasportato in ospedale, sentiva dolore sia alla caviglia che al ginocchio. Dalle immagini si vede che lo spagnolo ha lasciato il campo in lacrime. La priorità è al momento quella di scongiurare eventuali fratture.