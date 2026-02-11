Roma, Dybala recupera e col Napoli ci sarà. Le ultime su Vaz e gli altri ko

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Buone notizie per la Roma, Gasperini recupera Paulo Dybala. L'argentino è tornato questa mattina a lavorare con il resto del gruppo, dopo il problema accusato al ginocchio nei giorni scorsi e che lo aveva tenuto fuori sia a Udine che contro il Cagliari. L'ex Juventus sarà a disposizione per la gara con il Napoli di domenica prossima. Migliora anche Robinio Vaz che sta guarendo dalla lesione muscolare e oggi è tornato a lavorare parzialmente insieme al resto dei compagni. Ancora a parte,invece, Kone, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Hermoso e Soulè. (ANSA).