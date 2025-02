Ufficiale Bologna-Milan, le formazioni: Ferguson dal 1’. Joao Felix ancora titolare, out Pulisic

vedi letture

Bologna-Milan è il recupero della nona giornata di Serie A, in programma questa sera alle ore 20:45. La partita - ricordiamo - fu rinviata lo scorso ottobre per le condizioni meteo: le squadre di Italiano e Conceiçao sono appaiate in classifica a quota 41 punti. La sfida, dunque, varrà tanto per la corsa all'Europa e sarà diretta dall'arbitro Mariani; a coadiuvarlo al Var direttamente da Lissone ci saranno i colleghi Di Bello e Paterna. Come assistenti Lo Cicero e Mastrodonato, mentre il IV ufficiale sarà Piccinini. Sono note le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Dominguez, Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, Calabria, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Sottil, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic. All. Sergio Conceiçao.