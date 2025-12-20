Bologna, non solo Bernardeschi: out almeno in 3 per la finale col Napoli

vedi letture

Subito al lavoro il Bologna atteso dalla finale di lunedì di Supercoppa contro il Napoli a Riyadh. Ecco quanto si legge nella nota ufficiale della società rossoblu: "All’indomani della gara con l'Inter, la squadra ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Riyadh in vista della finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì alle 22 (local time) all’Al Awwal Park. Seduta di scarico in piscina per i titolari di ieri, partitella a campo ridotto al Prince Faisal Bin Fahd Stadium per gli altri.

Lukasz Skorupski ha svolto allenamento differenziato sul campo, Remo Freuler e Nicolò Casale si sono allenati a Casteldebole", si legge. Out anche Bernardeschi che verrà operato e sarà fuori per almeno 6 settimane come annunciato dal Bologna.