Sassuolo verso il Napoli, Carnevali: “Tanto da fare, mercato difficile. Insigne? Vediamo…”

vedi letture

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a margine del Gala Dinner Benefico "United" per fare il punto sul mercato dei neroverdi. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW: "Sarà una stagione difficile. L'uscita di Laurienté ci porta circa 20 milioni di euro, cifra che ci permetterà di fare investimenti utili per poter affrontare il campionato. Dobbiamo fare molto ancora, non dico che siamo in ritardo, ma il momento rispecchia un po' quello che è il mercato di oggi: lungo e complicato. Dovremo trovare qualche opportunità e qualche alternativa, perché manca ancora molto".

Sugli obiettivi Fadera, Insigne...: "Si stanno facendo tanti nomi, da Fadera a Insigne i profili che sento sono tutti importanti. Vediamo".

Su mister Grosso: "Siamo consapevoli di avere un grande allenatore, che ci può dare tanto. Noi come società non dobbiamo però sbagliare, facendo gli acquisti giusti e sapendo anche gli investimenti possiamo fare. Il mercato è lungo".

Su Buchanan: "Con l'Inter ne abbiamo parlato, dobbiamo capire anche cosa vuole fare il giocatore".

Su Stankovic: "Stankovic è un giocatore giovane, importante. Siamo alla ricerca di elementi con esperienza maggiore, comunque valutiamo e con l'Inter parliamo anche di lui".

Su Adli: "Adli è un giocatore che a noi interessa, poi è chiaro che tutti i calciatori stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando. Peccato, perché sarebbe meglio lavorare fin da subito con le squadre al completo".

Sulla possibile uscita di Volpato: "Volpato è uno dei talenti più importanti non solo del Sassuolo, ma del calcio italiano. Ci sono diverse società straniere interessate, non solo Torino e Bruges, ma il ragazzo deve ancora crescere e maturare per far sì che un domani possiamo cederlo a cifre importanti come siamo soliti fare coi giovani talenti".