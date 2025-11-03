Bologna, tegola Freuler: frattura scomposta della clavicola e salta il Napoli
Brutta notizia in casa Bologna. Il club rossoblù ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Remo Freuler, uscito malconcio dal derby contro il Parma. “Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto a intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di recupero saranno comunicati dopo l’operazione”, si legge nella nota del Bologna.
Il centrocampista svizzero salterà sicuramente le prossime due gare, contro il Brann in Europa League e contro il Napoli in campionato, ma il suo stop potrebbe protrarsi anche più a lungo, in attesa dell’esito dell’intervento chirurgico. La sfida contro la squadra di Conte, dunque, perde uno dei protagonisti nonché leader del centrocampo rossoblù.
