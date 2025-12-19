Udinese, Piotrowski e il gol negato da Milinkovic-Savic: "Grande parata"

vedi letture

Il centrocampista dell'Udinese, Jakub Piotrowski, ha rilasciato una intervista a Diretta/Flashscore per parlare dell'inizio di stagione, sia a livello personale che di squadra. A partire dalla parata di Milinkovic-Savic che gli ha impedito, in Napoli-Udinese, di andare nuovamente a segno: "Sicuramente il maggiore rammarico è per il fatto che Vanja sia riuscito a parare il mio tiro, perché penso che sia stata una grande parata da parte sua", ha ammesso.

Anche nel resto della partita ci sono stati molti risvolti, con due gol annullati: "È mancata un po’ di fortuna, e le altre situazioni sono state un vero e proprio ottovolante di emozioni: segni due gol e il Var li annulla entrambi. E sappiamo che a volte queste situazioni possono girare contro di te durante una partita", ha detto il polacco.

Resta una vittoria importante: "Personalmente mi resta solo il piccolo rammarico di non aver segnato, perché sarebbe stato bello andare a segno in due partite di fila. Ma vincere 1-0 contro i campioni d’Italia ha un sapore speciale, che abbia segnato io o meno", ha aggiunto.