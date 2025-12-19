Roma sempre più vicina a Raspadori: cifre e dettagli dell'operazione
TuttoNapoli.net
Punto sul mercato della Roma: Giacomo Raspadori è sempre più vicino a vestire giallorosso, per un operazione che dovrebbe concludersi prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Un’accelerata delle ultime ore che potrebbe regalare a Gasperini l’attaccante dell’Atletico Madrid già nei primi giorni di gennaio.
Più defilata la pista che porta ad Albert Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina. Anche l’islandese non è un’ala pura, ma un giocatore offensivo con capacità di accendere la partita. A scriverlo è l'edizione romana del quotidiano La Repubblica.
