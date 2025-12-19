Salvini si schiera contro Milan-Como a Perth: "Una fesseria!"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Una fesseria". Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno nazionale Asc dal titolo "Sport, giovani e futuro: strategie condivise per le nuove generazioni" a Roma, risponde a chi chiede cosa ne pensi della decisione di far giocare Milan-Como, match valido per la 24/a giornata di Serie A, a Perth il prossimo 8 febbraio. (ANSA).