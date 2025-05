Botta e risposta nel primo tempo: è 1-1 tra Verona e Lecce al 45'

Primo tempo intenso e ricco di emozioni al Bentegodi tra Hellas Verona e Lecce, due squadre in piena lotta per la salvezza. Gli ospiti partono meglio e al 23’ sbloccano il risultato con Nikola Krstovic, bravo a inserirsi sul filo del fuorigioco su un perfetto filtrante di Tete Morente e a battere Montipò in uscita con freddezza. Il Lecce gioca in modo ordinato, ma il Verona reagisce con carattere e determinazione.

La squadra di Zanetti cresce col passare dei minuti e, dopo aver sfiorato il pareggio in un paio di occasioni, trova l’1-1 al 41’: su corner preciso di Suslov, Coppola svetta più in alto di tutti e insacca di testa. Le due squadre vanno così negli spogliatoi in parità, lasciando la sfida apertissima per la ripresa, in cui si deciderà un pezzo importante della corsa salvezza.