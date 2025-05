L'Inter batte il Torino sotto al diluvio: nerazzurri momentaneamente a pari punti col Napoli

vedi letture

L’Inter supera anche gli ostacoli del maltempo e di un Torino combattivo, imponendosi 2-0 allo stadio Olimpico Grande Torino in una gara ricca di interruzioni e tensioni. La squadra di Simone Inzaghi, alla sua centesima vittoria in Serie A con i nerazzurri, va a segno con Zalewski – al suo primo centro in campionato – e con Asllani su rigore. Il successo porta l’Inter momentaneamente in vetta a pari punti con il Napoli, impegnato poche ore dopo contro il Genoa.

Partita condizionata dalla pioggia torrenziale e da un incidente sugli spalti, che ha causato l’interruzione del gioco per alcuni minuti. Nonostante il campo al limite della praticabilità, l’Inter trova spazi e occasioni, con Milinkovic decisivo in più circostanze a evitare il tracollo granata. Il Toro, privo di obiettivi concreti, lotta ma si arrende, mentre tra i fischi a Cairo spicca la buona prova del giovane Perciun. Il finale è infuocato: proteste, gol annullati e occasioni sprecate, ma l’Inter resta solida e porta a casa i tre punti che le permettono di agganciare momentanemente il Napoli in testa alla classifica.