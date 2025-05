Inter, maxi turnover per Inzaghi: col Torino ne cambia 9! Inedita posizione per Zalewski

L'Inter scende in campo alle 18 contro il Torino, ma nella testa dei nerazzurri non può esserci già un pensiero alla finale di Champions League contro il PSG. Per questo motivo Simone Inzaghi proverà a gestire le forze della squadra senza rischiare infortuni e ricadute. Non a caso, sono in diversi i giocatori neanche convocati per la trasferta di Torino.

Come riferisce Sky Sport, oltre a Lautaro sono tre i titolari - due certi dal 1', uno più destinato ad entrare a gara in corso - di cui Simone Inzaghi farà a meno per affrontare i granata di Vanoli. Si tratta dei centrocampisti Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi, più il difensore Benjamin Pavard (con quest'ultimo già out in occasione della semifinale di ritorno contro il Barcellona). Il resto della compagnia più “spremuta”, da Dimarco a Dumfries passando per Acerbi, Barella e Sommer, rifiaterà in panchina: contro i granata quasi tutti i reduci saranno comunque disponibili. Di seguito la probabile formazione.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian; Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa. All. Inzaghi.