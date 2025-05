Torino-Inter sospesa nei minuti iniziali, tifoso cade dalla Maratona: l'accaduto

Dopo quasi quattro minuti di sospensione, Torino-Inter è ripartita, con Asllani che batte il calcio d’angolo assegnato dall’arbitro La Penna appena prima della momentanea interruzione del gioco. Secondo la prima ricostruzione di Dazn, un tifoso sarebbe caduto dalla curva Maratona: sarebbe stato subito soccorso dai sanitari presenti nell’impianto e al momento sarebbe vigile.

Gli aggiornamenti. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei tifosi coinvolti nell’incidente che ha portato alla sospensione del match nei primi minuti di gioco. Due ultras sarebbero precipitati dalla balconata della curva Maratona, finendo addosso ad alcuni spettatori sottostanti. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente. I due ultras non avrebbero riportato ferite, mentre tre tifosi sono rimasti contusi e accompagnati in ambulanza per accertamenti.