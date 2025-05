Non basta la magia di Lucca, il Monza sbanca Udine e torna a vincere dopo 4 mesi

vedi letture

Il Monza ritrova il successo dopo quattro mesi, imponendosi per 2-1 sul campo dell’Udinese e interrompendo un digiuno lungo sette mesi lontano da casa. Un ko pesante per i friulani, che vedono allontanarsi il Como e con esso il sogno del decimo posto, obiettivo che manca da dieci anni. La prima occasione del match arriva per l’Udinese con Solet, che al 27’ sfiora il vantaggio con un diagonale neutralizzato dal portiere.

Nella ripresa la gara si accende: il Monza sblocca il risultato al 51’ con un tap-in fortunoso di Caprari, che devia un palo di Birindelli. L’Udinese reagisce e trova il pari all’82’ con un gran destro di Lucca dal limite. Ma al 90’ Keita Baldé gela il Bluenergy Stadium con il gol del definitivo 1-2. Il Monza torna a vincere e condanna l’Udinese a una classifica sempre più complicata.