Ufficiale Torino-Inter, le formazioni: out Casadei, Inzaghi ne cambia 9!

L’Inter torna a concentrasi sul campionato dopo l’impresa in Champions League con il Barcellona. I nerazzurri scendono in campo per mettere pressione al Napoli, stasera chiamato a sfidare il Genoa. Lo fanno in casa del Torino, che ha l’obiettivo di riavvicinarsi al Como nella corsa al decimo posto. Appuntamento alle 18, arbitra Federico La Penna della sezione di Roma: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Paolo Vanoli regala un paio di sorprese: in difesa Masina vince il ballottaggio con Coco al fianco di Maripan, resta fuori dall’undici titolare anche l’ex Casadei, cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Al suo fianco, al posto di Ricci che dell’Inter è obiettivo di mercato, gioca Gineitis.

Simone Inzaghi opera nove cambi rispetto alla formazione vista con il Barcellona. In porta tocca ancora a Martinez, in attacco c’è Taremi con Correa: esperimento per Zalewski, schierato da mezzala destra a centrocampo.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

Allenatore: Vanoli.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa.

Allenatore: Inzaghi