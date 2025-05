Occasione persa per il Lecce, finisce pari a Verona: Hellas quasi salvo

vedi letture

Hellas Verona e Lecce si dividono la posta in palio al Bentegodi con un 1-1 che lascia aperta la corsa salvezza. I gialloblù si avvicinano all’obiettivo mantenendo 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata proprio dai salentini. La gara si sblocca al 23’ con Krstovic che finalizza una bella azione corale del Lecce, ma al 41’ arriva la risposta dell’Hellas con Diego Coppola, abile di testa su corner di Suslov.

Nel secondo tempo le squadre giocano con maggiore prudenza, attente a non concedere spazi. Il Lecce resta pericoloso in avanti, ma soffre ancora sui calci piazzati, con Coppola vicino alla doppietta. I cambi non modificano l’equilibrio del match, condizionato dalla tensione per l’alta posta in palio. Nel finale i salentini spingono, ma senza trovare il colpo decisivo: il pareggio resiste fino al triplice fischio.