Brutta Juve con poche idee nonostante il cambio modulo, Lazio avanti 1-0 all'intervallo
Si chiude il primo tempo all’Olimpico con la Lazio avanti 1-0 sulla Juventus grazie al gol di Basic. I biancocelesti partono fortissimo, spinti dal calore del pubblico e decisi a riscattarsi dopo le recenti difficoltà. La rete del vantaggio arriva dopo meno di dieci minuti: un errore in appoggio di David e una deviazione favoriscono Basic, reintegrato da Sarri per sopperire all’emergenza infortuni, che non sbaglia sotto porta.
La Juventus, schierata da Tudor con un inedito 4-4-2, fatica a trovare ritmo e idee nei primi venti minuti. Solo dopo la mezz’ora il tecnico croato passa alla difesa a tre, ma le occasioni migliori arrivano proprio nel finale di tempo: prima Conceicao, poi Vlahovic sprecano due chance importanti calciando male davanti a Provedel. La Lazio resiste e chiude la prima frazione in vantaggio, tra gli applausi del suo pubblico.
