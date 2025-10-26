La Roma risponde al Napoli: aggancio in vetta, Sassuolo battuto di misura

Vittoria pesantissima per la Roma, che espugna il Mapei Stadium battendo il Sassuolo per 1-0 e torna in vetta alla classifica a pari punti con il Napoli. Dopo il ko contro l’Inter serviva una risposta, e la squadra di Gasperini l’ha data con carattere e solidità. A decidere la sfida è Paulo Dybala, tornato al gol su azione dopo quasi un anno, al 16’, ribadendo in rete una respinta del portiere su conclusione di Cristante.

Nel secondo tempo il Sassuolo cresce e prova con insistenza a trovare il pareggio, ma manca di precisione sotto porta, anche a causa dell’uscita anticipata di Berardi, non al meglio. La Roma, spinta da oltre settemila tifosi presenti, gestisce il vantaggio e ritrova campo con l’ingresso di Dovbyk, che dà nuova linfa all’attacco. Nel finale ci prova Cheddira, ma Mancini chiude tutto, blindando una vittoria che conferma il momento positivo dei giallorossi e rilancia la corsa scudetto.