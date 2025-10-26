Ufficiale Fiorentina-Bologna, le formazioni: Gudmundsson dal 1'. Fabbian sostituisce Odgaard

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Bologna, gara valida per l'ottava giornata di Serie A in programma a partire alle 18. Viola ancora a caccia della prima vittoria in campionato ma reduci da un'ottima prestazione in Europa in casa del Rapid Vienna. Bologna che anch'egli viene da una vittoria in Romania contro lo Steaua Bucarest e in campionato ha realizzato quattro risultati utili consecutivi. Queste le scelte di formazione:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana.

Allenatore: Daniel Niccolini (vice Vincenzo Italiano)