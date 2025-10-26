Rimonta Cagliari al Bentegodi: da 0-2 a 2-2, Verona beffato al 92'

vedi letture

Finale beffa per il Verona al Bentegodi, che si fa rimontare nel recupero e chiude sul 2-2 contro il Cagliari, dopo una gara che sembrava ormai in pugno. I gialloblù, avanti di due reti grazie a Gagliardini nel primo tempo e a Orban nella ripresa, si fanno raggiungere nel finale dai gol di Idrissi e Felici, che regalano un punto insperato alla squadra di Pisacane.

Il match si apre con un duro scontro testa contro testa tra Borrelli e Unai Núñez, costretto al cambio dopo un quarto d’ora. Poco dopo, al 23’, Gagliardini sblocca il risultato su cross di Giovane, tornando al gol dopo più di un anno. Il Verona sfiora più volte il raddoppio, ma Caprile si supera su Serdar e poi ancora su Orban. Il 2-0 arriva al 59’: splendida discesa di Belghali, assist perfetto di Giovane e tap-in vincente di Orban.

Sembra finita, ma nel finale il Cagliari trova la forza per reagire: al 77’ Idrissi accorcia con un sinistro potente sotto la traversa, e in pieno recupero Felici firma il clamoroso pareggio con una grande azione personale. Delusione per il Verona, che spreca una vittoria già in tasca; grande cuore invece per i sardi, che strappano un punto prezioso al fotofinish.