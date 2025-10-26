Succede di tutto al Franchi: la Fiorentina riprende il Bologna da 0-2 a 2-2 e sfiora la vittoria

vedi letture

Sotto una pioggia di fischi e cori di protesta da parte di un Franchi infuriato, la Fiorentina riesce a strappare un pareggio insperato contro il Bologna grazie ai rigori di Gudmundsson e Kean, che rispondono alle reti di Castro e Cambiaghi. Dopo un avvio equilibrato, i felsinei prendono il controllo del gioco e sbloccano il risultato al 25’ con un gran destro di Castro sotto la traversa, approfittando di un errore di Pablo Marì. I viola provano a reagire ma sprecano una grande occasione con Ranieri, mantenendo il punteggio sull’1-0 all’intervallo.

Nella ripresa il Bologna raddoppia con Cambiaghi, sfruttando l’ennesima disattenzione difensiva dei padroni di casa. Il Franchi esplode di rabbia e la contestazione si accende, ma al 73’ un fallo di mano di Ferguson regala a Gudmundsson la chance di accorciare le distanze dal dischetto. Quando tutto sembra perduto, al 94’ un nuovo tocco di mano – questa volta di Bernardeschi – permette a Kean di realizzare il secondo rigore e firmare il 2-2. All'ultimo assalto Dodò ha sul piede la palla della vittoria, ma a due passi dalla porta non trova la specchio.