Buongiorno al Napoli, il Torino vuole soffiare un talento al Verona per sostituirlo

Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni: da valutare il possibile inserimento di contropartite da parte del Torino per abbassare il prezzo.

Per il mercato del Torino vanno segnalati nuovi sondaggi per Diego Coppola, promettente difensore centrale del Verona, reduce da una buona stagione, che è finito nella lista dei nomi individuati per la sostituzione di Alessandro Buongiorno ormai virtualmente un nuovo giocatore del Napoli.

Il classe 2003 e Nazionale Under 21- che in questi mesi era stato seguito pure da Leicester e Atalanta, che poi però hanno virato rispettivamente su Okoli e Godfrey - aveva già giocato a tre con Tudor e Zaffaroni, in gialloblù. Lavori in corso, dunque, sottolinea Tuttosport: la prima richiesta del Verona - si legge - è stata di circa 10 milioni, una cifra decisamente troppo alta. Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni: da valutare il possibile inserimento di contropartite da parte del Torino per abbassare il prezzo di Coppola.