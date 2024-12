Ufficiale Cagliari-Atalanta, le formazioni: Brescianini dal 1', out Gaetano

Cagliari e Atalanta in campo alle 15 per il secondo anticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A. C'è Brescianini dal 1', non c'è Lookman dall'inizio. Nel Cagliari out Gaetano che non figura tra i titolari.

Ecco di seguito gli schieramenti ufficiali.

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Deiola, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Brescianini. Allenatore: Gasperini