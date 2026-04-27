Cagliari-Atalanta, le formazioni: Gaetano e Folorunsho dal 1'
Manca sempre meno alla Unipol Domus Arena per il fischio di inizio della sfida tra Cagliari e l'Atalanta, anticipo del lunedì della 34^ giornata del campionato italiano di Serie A. Queste le formazioni ufficiali del match:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Mina; Folorunsho, Deiola, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Palestra, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. A disposizione: Ahanor, Bakker, Ederson, Hien, Sulemana, Kossounou, Krstovic, Musah, Obric, Pardel, Samardzic, Sportiello, Zalewski. Allenatore: Raffaele Palladino.
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