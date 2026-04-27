Cagliari, Gaetano: "Contento del nuovo ruolo! Mi sento molto più in fiducia"

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"Ci sto lavorando ogni giorno. All'inizio non ho fatto il ritiro, ci è voluto un po' di tempo per mettermi a regime con i compagni"

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 contro l'Atalanta. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come ti stai sentendo in questo nuovo ruolo?

"Sono molto contento. Da quando sto facendo questo ruolo, mi sento molto in fiducia e più consapevole delle mie qualità. Ci sto lavorando ogni giorno. All'inizio non ho fatto il ritiro, ci è voluto un po' di tempo per mettermi a regime con i compagni e per arrivare alla forma migliore".

Come ti trovi a svolgere anche il lavoro difensivo?

"Dal primo giorno mi sono messo a lavorare perché è un ruolo molto particolare e bisogna saper fare le due fasi. In fase difensiva ci vuole una corsa differente. Questa è una squadra che gioca a tutto campo. Bisogna seguirli e fare metri rispetto ad altre partite".

Ti manca stare così lontano dalla porta?

"Mi manca fare qualche gol sicuramente, ma penso che possano arrivare. Anche contro la Cremonese si è fatta un'incursione da centrocampo arrivando fino in porta. Uomo contro uomo potevo spingere di più e arrivare anche in area di rigore. Spero di fare qualche gol in più, anche se non è facile. Bisogna tirare un po' di più da fuori, quello sì".