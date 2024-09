Ufficiale Cagliari, i convocati di Nicola per il Napoli: Prati non ce la fa

vedi letture

Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Napoli in programma domani alle 18:00. Non ce la fa il centrocampista Matteo Prati. Di seguito l’elenco completo: Ciocci, Scuffet, Sherri, Augello, Luperto, Wieteska, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Azzi, Viola, Deiola, Marin, Zortea, Jankto, Makoumbou, Gaetano, Felici, Lapadula, Pavoletti, Luvumbo, Kingstone, Piccoli.