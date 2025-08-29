Ufficiale Cagliari, i convocati di Pisacane per il Napoli: out Pavoletti, torna Rog e c'è un neo acquisto

Il Cagliari affronterà il Napoli domani alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, sui canali ufficiali dei rossoblu è stata diramata la lista dei convocati per la sfida. Mister Fabio Pisacane ritrova Marko Rog, al rientro dall'infortunio; è out invece Leonardo Pavoletti, a causa di un problema al ginocchio rimediato lo scorso maggio. Presente il nuovo acquisto Marco Palestra. Di seguito l'elenco dei convocati: "Caprile, Rog, Palestra, Cavuoti, Idrissi, Ciocci, Mazzitelli, Mina, Luperto, Zappa, Adopo, Borrelli, Kilicsoy, Obert, Gaetano, Sarno, Deiola, Luvumbo, Prati, Folorunsho, Felici, Esposito, Di Pardo".

Le ultime sul Cagliari.

Fabio Pisacane ha subito strappato un punto importante all'esordio contro la Fiorentina e potrebbe schierare lo stesso undici. Dunque 4-3-2-1 con l'ex Caprile in porta, pacchetto difensivo formato da Mina-Luperto come coppia di centrali e ai lati Zappa e Obert. In mediana confermati Adopo e Prati, la terza maglia se la giocano Deiola e un'altra vecchia conoscenza azzurra, Gianluca Gaetano. Sulla trequarti si preparano Sebastiano Esposito e Folorunsho a supporto della punta, qui Borrelli è insidiato da Kilicsoy. Indisponibile Pavoletti.

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Se. Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane

Ballottaggi: Deiola-Gaetano 55-45%, Borrelli-Kilicsoy 60-40%

Indisponibili: Pavoletti