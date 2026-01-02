Cagliari-Milan senza reti all'intervallo: poche chance ed emozioni

Il primo tempo tra Cagliari e Milan si chiude sullo 0-0, ma con una partita tutt'altro che piatta. Avvio deciso dei sardi, ordinati e aggressivi nel pressing, capaci di prendere campo fin dai primi minuti e di rendersi pericolosi soprattutto sulle corsie esterne. La squadra di Fabio Pisacane muove bene il pallone, alternando il palleggio tra Prati e Mazzitelli e cercando con continuità gli inserimenti sugli esterni, con Palestra al solito tra i più ispirati. II Milan fatica a trovare ritmo e pulizia nella manovra. La squadra di Massimiliano Allegri appare compassata, con diversi errori tecnici soprattutto nella zona centrale del campo.